Quy mô dự trữ ngoại hối tháng 10 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (5/11) thông báo lượng dự trữ ngoại hối tính đến cuối tháng 10 đạt 406,32 tỷ USD, tăng 3 tỷ so với một tháng trước.BOK giải thích xu hướng giảm giá của đồng đô-la Mỹ khiến giá trị hoán đổi của các đồng ngoại tệ khác sang USD tăng, kéo theo dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc. Một nguyên nhân khác là lợi nhuận từ vận hành nguồn tài sản ngoại hối tăng.Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, chỉ số đồng đô-la Mỹ (US Dollar Index-DXY), chỉ số đo lường biến động của đồng đô-la so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt 97,65 điểm trong tháng trước, giảm 1,5% so với cuối tháng 9.Tính đến tháng 9, Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới về lượng dự trữ ngoại hối.