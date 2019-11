Tổng thống lên đường về nước, kết thúc chuyến công du Thái Lan

Photo : YONHAP News

Sau ba ngày tham dự các hội nghị thượng đỉnh liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bangkok (Thái Lan) chiều ngày 5/11, Tổng thống Moon Jae-in đã lên đường về nước.Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội trước khi về nước, Tổng thống gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến của những nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn rơi trực thăng cứu hộ trên vùng biển gần đảo Dokdo đêm 31/10. Đồng thời, Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.Tổng thống cho biết trong chuyến thăm Bangkok, ông đã có một cuộc gặp hết sức ý nghĩa với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Tổng thống cũng cảm ơn lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn về sự ra đi của mẹ mình. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gửi thư chia buồn thông qua Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien.Trong các hội nghị tại Bangkok, Tổng thống đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự thương mại tự do vì hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực. Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống đã lần đầu gặp Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien. Ông O'Brien lần đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump. Tại cuộc gặp, Tổng thống đã đề nghị Washington tiếp tục kiên nhẫn và đóng góp cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Phủ Tổng thống cho biết trong chuyến công du lần này, Tổng thống đã có cuộc gặp riêng với lãnh đạo của cả 10 nước ASEAN, đề nghị các nước đặc biệt quan tâm đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-Mê Kông, sẽ diễn ra tại thành phố Busan vào cuối tháng này.