Bắc Triều Tiên tiếp tục không nộp tiền đóng góp cho Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 6/11 đưa tin tương tự năm ngoái, năm nay Bắc Triều Tiên tiếp tục lập luận rằng nước này không thể đóng góp cho Liên hợp quốc do các biện pháp cấm vận tài chính của cộng đồng quốc tế.Ủy ban Đóng góp thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/11 cho biết Bắc Triều Tiên vẫn chưa chịu đóng góp số tiền 167.000 USD mà lẽ ra nước này phải nộp từ ngày 31/1 tới ngày 28/10.Năm ngoái, miền Bắc lấy lý do không thể chuyển khoản quốc tế do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt cấm vận với Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên, đơn vị đảm nhiệm các giao dịch quốc tế của nước này.Ủy ban quan hệ với nước chủ nhà (Committee on Relations with the Host Country) cũng đưa lập trường trên của Bình Nhưỡng vào báo cáo trình lên khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng trước.Theo báo cáo này, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh cánh cửa giao dịch ngân hàng của nước này vẫn bị đóng kín do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Hội đồng bảo an. Miền Bắc đã liên tục yêu cầu các nước mở cửa giao dịch ngân hàng để nước này có thể chuyển tiền đóng góp cho Liên hợp quốc nhưng không đạt được kết quả.Tháng 2 năm ngoái, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song-nam trong cuộc gặp với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jan Beagle cũng từng đề nghị bỏ cấm vận giao dịch ngân hàng để nước này có thể chuyển tiền đóng góp cho Liên hợp quốc.Ngân hàng thương mại Bắc Triều Tiên bị liệt vào danh sách cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc theo nghị quyết trừng phạt số 2371 được thông qua vào tháng 8 năm 2017. Trước đó, Mỹ đã cấm vận riêng với ngân hàng miền Bắc từ năm 2013, không cho ngân hàng này tiếp cận mạng lưới tài chính của Mỹ.