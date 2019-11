Cán cân vãng lai tháng 9 thặng dư gần 7,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/11 đã công bố số liệu thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế. Trong tháng 9, cán cân vãng lai thặng dư 7,48 tỷ USD. Dù mức thặng dư có giảm so với tháng 9 năm ngoái (11,01 tỷ USD), song đây là mức tăng cao nhất trong vòng 11 tháng, sau mức 9,35 tỷ USD hồi tháng 10 năm ngoái.Quy mô thặng dư hàng hóa (chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu) có phần cải thiện kể từ đầu tháng 9, nhưng vẫn thu hẹp so với cùng kỳ năm ngoái do xuất khẩu giảm nhiều hơn nhập khẩu.Xuất khẩu tháng 9 vừa qua đạt 46,01 tỷ USD, giảm liên tục trong 10 tháng, do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khiến giao thương toàn cầu chững lại, xu thế hồi phục ngành chíp bán dẫn cũng trì trệ.Nhập khẩu cũng đạt 37,17 tỷ USD, giảm 5 tháng liên tiếp. Trong đó, nhập khẩu đồ điện gia dụng và ô tô có tăng, song nhập khẩu nguyên liệu thô lại giảm do giá dầu giảm.Trong tháng 9, cán cân dịch vụ thâm hụt 2,51 tỷ USD, cán cân vận tải thâm hụt 320 triệu USD. Cán cân du lịch cũng giảm từ 1,15 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái xuống còn 780 triệu USD, do khách du lịch đi Nhật Bản giảm tới 58,1% vì phản ứng với biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo.Ngoài ra, cán cân thu nhập chính thặng dư 1,4 tỷ USD, tăng 430 triệu USD so với một năm trước. Tài sản ròng (tài sản tài chính trừ đi nợ tài chính) tăng 6,14 tỷ USD trong tháng 9. Trong đầu tư trực tiếp, đầu tư của người Hàn Quốc ra nước ngoài tăng 2,22 tỷ USD, đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 40 triệu USD. Đầu tư chứng khoán nước ngoài của người Hàn tăng 2,3 tỷ USD, trong khi đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 610 triệu USD.