Mỹ đánh giá cuộc hội đàm ngắn giữa lãnh đạo Hàn-Nhật tại Bangkok là tín hiệu tích cực

Photo : YONHAP News

Sáng 6/11, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell đã có cuộc gặp với một số quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa.Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Stilwell cho biết Chính phủ Mỹ đánh giá cuộc hội đàm ngắn giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Bangkok, Thái Lan là tín hiệu tích cực trong quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước.Ngày 4/11 vừa qua, lãnh đạo Hàn-nhật đã có cuộc hội đàm dài 11 phút ngay trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) tại Bangkok.Ông Stilwell cho biết trong cuộc gặp lần này, quan chức ngoại giao hai bên đã thảo luận các vấn đề chủ chốt liên quan tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, một yếu tố quan trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ngoài ra, quan chức hai nước cũng xác nhận điểm tương đồng giữa chiến lược "Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Mỹ với chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc, qua đó nhấn mạnh cần nắm bắt các lĩnh vực hợp tác tiềm năng và quan tâm chung của hai bên.Tuy nhiên, ông Stilwell không trả lời các câu hỏi liên quan tới việc Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Chiều cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ có cuộc hội đàm với Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong. Dư luận hết sức chú ý tới khả năng quan chức hai nước đã trao đổi về vấn đề Hiệp định GSOMIA. Tuy nhiên, một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống đã từ chối xác nhận khả năng này, chỉ nhấn mạnh Chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu. Seoul không còn cách nào khác là phải ra quyết định chấm dứt hiệp định, bởi Nhật Bản đã lấy lý do là "không thể tin tưởng Hàn Quốc về mặt an ninh" khi siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Trong một diễn biến khác, ngày 6/11, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kinh tế Mỹ Keith Krach và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho đã cùng tham dự Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) lần thứ 4 tại Seoul, thảo luận phương án liên hệ chiến lược "Ấn Độ-Thái Bình dương" của Mỹ với chính sách "phương Nam mới" của Hàn Quốc.