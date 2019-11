Photo : YONHAP News

Cuộc biểu tình và họp báo lên án yêu cầu dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Los Angeles Akira Muto đã diễn ra ngày 5/11 (giờ địa phương) tại thành phố Glendale, bang California.Trước đó, cựu Thị trưởng thành phố Glendale Frank Quintero cho biết Tổng lãnh sự Nhật Bản mới nhậm chức Akira Muto từng khẳng định nhiệm vụ chính của ông là dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" ở Glendale. Cựu Thị trưởng Quintero đã tiết lộ sự thật trên trong phần hỏi đáp sau buổi trình chiếu bộ phim tài liệu "Chiến trường chính" (Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue) về nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến tại Đại học California Northridge gần đây.Đại diện một tổ chức dân sự hành động vì phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II cho rằng phát biểu của Tổng lãnh sự Akira Muto không chỉ là một phát biểu đơn thuần, mà là sự đe dọa đối với quan chức địa phương.Cố vấn của tổ chức phụ nữ phong trào độc lập 1/3 nhấn mạnh chính phủ Nhật Bản không có cớ gì để yêu cầu dỡ bỏ bức tượng "Thiếu nữ hòa bình", qua đó kêu gọi người dân Hàn Quốc đồng lòng bảo vệ bức tượng, giải tỏa bớt những nỗi đau cho các nạn nhân.Đại diện Ủy ban hành động vì cộng đồng người Hàn ở Mỹ (KAPAC) nhận định cần Chính phủ Nhật Bản cần nhận thức rõ là không thể nào che giấu được tội lỗi trong quá khứ. Vấn đề nô lệ tình dục thời chiến không phải là vấn đề riêng giữa hai nước Hàn-Nhật, mà liên quan đến nhân quyền của nhân loại trên toàn thế giới. Do đó, cộng đồng cần hành động để bảo vệ bức tượng "Thiếu nữ hòa bình".Đã 6 năm trôi qua kể từ khi bức tượng "Thiếu nữ hòa bình" đầu tiên được dựng ở nước ngoài. Sở Giáo dục bang California còn có ý định đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến vào chương trình học trung học phổ thông. Nhưng chỉ riêng Chính phủ Nhật Bản là phủ nhận vấn đề này. Những người biểu tình lên án Chính phủ Thủ tướng Abe Shinzo là "chính quyền chống đối phụ nữ và nhân quyền".