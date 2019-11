Chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả tăng hơn 10% trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo Báo cáo thống kê bảo hiểm y tế 2018 do Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia và Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) đồng phát hành, trong năm ngoái, chi phí khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả đạt 77.910,4 tỷ won (67,2 tỷ USD), tăng 10,1% so với năm 2017.Khoản tiền trên bao gồm cả chi phí do bảo hiểm chi trả hoàn toàn cho bệnh viện, và chi phí mà bảo hiểm chi trả một phần, bệnh nhân chi trả một phần; không bao gồm các hạng mục không áp dụng bảo hiểm, bệnh nhân phải chi trả hoàn toàn.Dân số trên 65 tuổi tại Hàn Quốc năm ngoái đạt trên 7 triệu người. Chi phí khám chữa bệnh của nhóm dân số cao tuổi là 31.823,5 tỷ won (27,5 tỷ USD), lần đầu vượt ngưỡng 30.000 tỷ won, tăng 12,4% so với một năm trước, chiếm hơn 40% tổng chi phí khám chữa bệnh của toàn dân số.Nếu so với số liệu năm 2011, chi phí khám chữa bệnh của dân số cao tuổi đã tăng gấp đôi. Chi phí khám chữa bệnh bình quân đầu người cao tuổi trong năm ngoái là 4.570.000 won (3.945 USD).Phí bảo hiểm bình quân một người phải đóng trong một năm là 1.056.000 won (911 USD), thấp hơn số tiền bình quân được bảo hiểm chi trả là 1.238.000 won (1.068 USD). Điều này cho thấy người dân đang được hưởng lợi hơn so với số tiền đóng bảo hiểm.