Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn ngày 6/11 đã tổ chức một buổi họp báo khẩn, khẳng định không thể kéo dài thảo luận hợp nhất tầng lớp bảo thủ hơn nữa, và đề xuất thành lập "tổ chức thảo luận hợp nhất" để bàn bạc các vấn đề cụ thể.Chủ tịch Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh cần xóa bỏ chia rẽ trong phe hữu khuynh, đồng thời cho biết vẫn đang tiếp tục trao đổi với nghị sĩ Yoo Seung-min của đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Cộng hòa của chúng ta. Ông Hwang khẳng định vì một "ngôi nhà chung của phe bảo thủ", ông có thể từ bỏ chức Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do.Nghị sĩ Yoo Seung-min lại phủ nhận không có cuộc gặp trực tiếp hay nhất trí nào với Chủ tịch Hwang. Ông Yoo cho biết sẽ đối thoại nếu đảng Hàn Quốc tự do thể hiện quyết tâm chân thành về việc tái thiết lại tầng lớp bảo thủ. Trong khi đó, đảng Cộng hòa của chúng ta chỉ trích rằng việc thảo luận hợp nhất phớt lờ vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye là không "chính đáng", và yêu cầu xử lý 5 người có liên quan đến vụ luận tội của bà Park.Có phân tích cho rằng đề xuất trên là phương sách cuối cùng của Chủ tịch Hwang Kyo-ahn trong bối cảnh tranh cãi và mâu thuẫn về thay đổi nhân sự trong nội bộ đảng.Trước đó, nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do Yoo Min-bong, nghị sĩ trúng cử lần đầu theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, đã bày tỏ ý định không tham gia tranh cử bầu cử Quốc hội năm sau, nhằm nhấn mạnh yêu cầu đảng đổi mới. Đây là lần đầu tiên một nghị sĩ đương nhiệm của đảng Hàn Quốc tự do chính thức tuyên bố không tham gia tranh cử.