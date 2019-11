Ba nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu mua lại Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Phiên đấu thầu bán lại Asiana Airlines, hãng hàng không lớn thứ hai tại Hàn Quốc, đã kết thúc ngày 7/11.Vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, Công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho đã kết thúc tiếp nhận hồ sơ tranh thầu. Đúng như dự kiến, có ba ứng cử viên tranh thầu là liên danh tập đoàn Aekyung và quỹ đầu tư mạo hiểm Stonebridge Capital, liên danh công ty phát triển Hyundai và hãng Mirae Asset, và liên danh Quỹ cải thiện quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc (KCGI) và Quỹ đầu tư tư nhân BankerStreet.Vào phút chót, tập đoàn Aekyung bổ sung thêm Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc vào liên danh nhà thầu do mình đứng đầu. Quỹ KCGI cũng kết hợp với một "nhà đầu tư chiến lược" khác cùng tham gia tranh thầu, nhưng không tiết lộ cụ thể.Phương thức bán lại Asiana Airlines là đơn vị trúng thầu mua lại hơn 68 triệu cổ phiếu do Công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho nắm giữ (chiếm 31%), và các cổ phiếu phổ thông do Asiana phát hành. Cùng lúc đó, Kumho sẽ bán lại cả 6 công ty con của Asiana, như Air Seoul, Air Busan, Asiana IDT, từ đó chuyển giao toàn bộ quyền kinh doanh của Asiana và các công ty con cho đơn vị thắng thầu.Hiện tại, giá trị các nhà thầu đưa ra vẫn chưa được tiết lộ, nhưng được dự đoán trong khoảng 1.500 tỷ won đến 2.000 tỷ won (1,3 đến 1,7 tỷ USD).Asiana Airlines là hãng hàng không lớn thứ hai tại Hàn Quốc sau Korean Air, sở hữu khoảng 70 đường bay quốc tế. Đây là một thương vụ hấp dẫn với các doanh nghiệp đang có sẵn giấy phép kinh doanh lĩnh vực hàng không và muốn xúc tiến vào lĩnh vực này.Trong vòng một đến hai tuần tới, Kumho sẽ lựa chọn đơn vị ưu tiên đàm phán, sau đó tiến hành các quy trình tiếp theo để quyết định chủ nhân mới cho hãng hàng không này trong năm nay.