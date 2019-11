Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 7/11 (giờ địa phương) đã đăng tải bài luận "Hàn Quốc, đất nước của K-pop, đã thất bại trong đổi mới như thế nào", trong đó nhận định Hàn Quốc đang đánh mất cơ hội trước những xu thế đổi mới trên thế giới bởi những quy chế không cần thiết.Bloomberg chỉ ra rằng một số hãng quốc tế như Uber, hay Ant Financial, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và quản lý tài sản thuộc tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, không thể tiếp cận thị trường Hàn Quốc.Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp "kỳ lân" (công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD) ở Hàn Quốc vẫn đang dậm chân tại chỗ ở giai đoạn đầu. Thậm chí, Indonesia, nước thu hút dòng vốn lớn của Hàn Quốc, còn có nhiều công ty khởi nghiệp quy mô lớn hơn cả quốc gia Đông Bắc Á này.Hãng tin Bloomberg đánh giá vì những lý do trên, không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết rót vốn 12 tỷ USD trong vòng ba năm tới để đổi mới các ngành công nghiệp tiềm năng. Hãng tin Mỹ nhấn mạnh nguyên nhân khiến Hàn Quốc rơi vào tình cảnh trên chính là bởi những "quy chế".Bí quyết tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong thời gian qua là đổi mới quy trình sản xuất, nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi. Do đó, Bloomberg nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc cần gỡ bỏ các quy chế cứng nhắc, cơ chế trừng phạt không linh hoạt đang hạn chế sự phát triển của các công ty khởi nghiệp lớn.