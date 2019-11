Giới thiệu thành quả chính sách trong nửa đầu nhiệm kỳ Tổng thống Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Ngày 7/11, Chính phủ đăng tải trên cổng thông tin chính sách (www.korea.kr) tài liệu giới thiệu có nhan đề "Hai năm rưỡi Chính phủ Moon Jae-in, những điều đã thay đổi". Đây là tài liệu quảng bá thành quả chính sách trong nửa đầu nhiệm kỳ của Chính phủ đương nhiệm. Tổng thống Moon sẽ chính thức bước sang nửa sau nhiệm kỳ ngày 9/11.Trong tài liệu, Chính phủ giới thiệu kể từ khi ông Moon Jae-in lên nắm quyền, hai miền Nam-Bắc đã tổ chức ba lần hội nghị thượng đỉnh liên Triều, và cuộc hội đàm đầu tiên giữa lãnh đạo Hàn-Triều-Mỹ tại Bàn Môn Điếm. Những cuộc gặp này đã thiết lập nền tảng cho quan hệ liên Triều mới.Trong thời gian qua, không có bất cứ hành vi thù địch quân sự nào xảy ra tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), 200 bộ hài cốt liệt sĩ đã được khai quật trên đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), hơn 22.000 khách du lịch đã đến thăm Khu vực an ninh chung (JSA) phía miền Nam.Chính phủ đã xúc tiến hợp tác ngoại giao với 4 nước láng giềng, tổ chức 9 cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, đóng vai trò tích cực trong vấn đề phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Trong quan hệ với Nhật Bản, Chính phủ vẫn duy trì đường lối tách biệt ngoại giao với các vấn đề trong lịch sử để xúc tiến hợp tác, đối thoại với Tokyo.Ở lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc đã trở thành thành viên thứ 7 của "câu lạc bộ 3050" (các quốc gia có dân số trên 50 triệu người và thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD), nền tảng kinh tế hết sức vững chắc.Ngoài ra, trong báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Hàn Quốc hai năm liên tiếp dẫn đầu về ổn định kinh tế vĩ mô và phổ cập công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).Đặc biệt, ở lĩnh vực tăng trưởng đổi mới, đầu tư mạo hiểm trong năm nay đạt mức cao kỷ lục 3.400 tỷ won (gần 3 tỷ USD), số công ty khởi nghiệp có giá trị doanh nghiệp trên 1 tỷ USD đã tăng từ 3 lên 9 công ty.Trong tháng 9 vừa qua, tỷ lệ tuyển dụng đạt 67,1%, tăng 0,3% so với năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,3%, giảm 0,5% so với một năm trước. Tình hình tuyển dụng đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên trong tháng 9 đạt 43,7%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng việc làm cũng được cải thiện, thể hiện ở tỷ lệ thất nghiệp giảm, tỷ trọng lao động thường xuyên tăng, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tăng.Ngoài ra, việc Chính phủ áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng đã giúp thay đổi thông lệ làm việc trong thời gian dài. Song song với đó, lộ trình nâng lương tối thiểu của Chính phủ đã giúp giảm khoảng cách tiền lương. 161.000 lao động hợp đồng ngắn hạn khối Nhà nước đã được chuyển sang biên chế.Ở lĩnh vực phúc lợi, Chính phủ đã triển khai chế độ "Nhà nước chịu trách nhiệm về các bệnh nhân mất trí nhớ", nâng lương hưu cơ bản, lương hưu cho người khuyết tật, mở rộng đối tượng áp dụng bảo hiểm y tế, chi trả trợ cấp trẻ em.Tài liệu trên chỉ tập trung liệt kê "thành quả chính sách", hầu như không đưa ra phương án cải thiện những vấn đề Chính phủ bị chỉ trích, hay phương án chính sách trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống.