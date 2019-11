Đạo diễn Park Chan-wook nhận giải thưởng danh dự tại liên hoan phim Na Uy

Photo : YONHAP News

Đạo diễn Park Chan-wook đã được nhận giải thưởng danh dự "Gương bạc" tại "Liên hoan phim phương Nam" (Films from the South Festival) lần thứ 29, khai mạc tại thủ đô Oslo (Na Uy) ngày 7/11 (giờ địa phương).Kéo dài đến hết ngày 17/11, "Films from the South Festival" là liên hoan phim thường niên, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh châu Á, châu Phi, và châu Mỹ-La tinh. Mỗi năm, có khoảng 250 tác phẩm điện ảnh đến từ 35 quốc gia được trình chiếu tại sự kiện này, thu hút hơn 25.000 công chúng.Đặc biệt, năm nay là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Na Uy. Do đó, Ban tổ chức sự kiện đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Na Uy tổ chức chương trình đặc biệt giới thiệu các tác phẩm điện ảnh xứ sở kimchi.Phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng, Đạo diễn Park chia sẻ khi mới bắt đầu làm điện ảnh, ông không thể tưởng tượng sẽ có ngày được gặp gỡ công chúng bên ngoài đất nước Hàn Quốc. Vậy mà sau gần 30 năm, người dân Na Uy thậm chí còn có thể phát âm chính xác tên của ông. Đạo diễn Hàn Quốc bày tỏ sự kính trọng đối với công chúng yêu điện ảnh Na Uy vì đã nỗ lực tìm hiểu về những nền văn hóa khác, giữa thời đại con người ngày càng khép kín, từ chối giao tiếp với những người khác.Ông cho biết trong thời gian qua đã luôn nỗ lực để sản xuất những tác phẩm đa dạng về nội dung. Có thể công chúng sẽ nhớ đến một số tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn Park như "Old boy", nhưng ông hy vọng họ cũng sẽ chào đón những tác phẩm khác của ông trong thời gian tới.