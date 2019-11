Hàn Quốc trục xuất hai ngư dân Bắc Triều Tiên về nước

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/11 công bố đã trục xuất hai ngư dân người Bắc Triều Tiên chiều cùng ngày thông qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Sau khi bị hải quân Hàn Quốc bắt giữ ở vùng biển gần ranh giới liên Triều trên biển Đông, hai ngư dân miền Bắc tự thú đã sát hại 16 thuyền viên cùng tàu, và đang trên đường lẩn trốn. Đây là lần đầu tiên Chính phủ công bố chính thức về việc trục xuất công dân miền Bắc.Một số ý kiến lo ngại việc Chính phủ cưỡng chế trục xuất hai công dân miền Bắc có thể gia tăng bất an trong cộng đồng người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8/11, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eun-han nhận định các ý kiến liên hệ vụ việc này với các công dân tị nạn miền Bắc là quan điểm rất không phù hợp và vô trách nhiệm. Ông Kim giải thích người tị nạn miền Bắc sau khi đã thoả mãn đủ các điều kiện nhất định và quy trình quy định trong Luật người tị nạn Bắc Triều Tiên, đều được coi là công dân Hàn Quốc, và được hưởng các quyền lợi pháp lý.Chính phủ nhận định không thể áp dụng quy trình, hướng dẫn liên quan trong Luật người tị nạn Bắc Triều Tiên đối với vụ việc lần này. Đồng thời, hai ngư dân miền Bắc cũng không có thái độ "quy hàng" miền Nam. Do hành vi phạm tội của họ xảy ra ở miền Bắc, cơ quan chức năng Hàn Quốc bị hạn chế thẩm quyền trong việc điều tra, thu thập chứng cứ. Do vậy, Chính phủ quyết định trục xuất cả hai người về nước.Hàn Quốc đã tiến hành bàn giao chiếc tàu từng chở hai ngư dân nói trên cho miền Bắc chiều 8/11.