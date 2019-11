Cảnh sát chuyển vụ điều tra Chánh án Tòa án Hiến pháp Mông Cổ lên Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Vụ Chánh án Tòa án Hiến pháp Mông Cổ Odbayar Dorj bị cáo buộc quấy rối tình dục nữ tiếp viên hàng không trên máy bay của hãng Korean Air đã được giao cho Viện Kiểm sát Hàn Quốc xử lý.Cơ quan cảnh sát thành phố Incheon ngày 8/11 đã khởi tố không bắt giam Chánh án Tòa án Hiến pháp Mông Cổ Dorj (52 tuổi) với cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục và vi phạm luật an ninh hàng không, đồng thời chuyển vụ việc lên Viện Kiểm sát.Chánh án Dorj bị cho là đã có hành vi quấy rối tình dục, đụng chạm cơ thể của một nữ tiếp viên trên chuyến bay của hãng hàng không Korean Air, khởi hành từ thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) tới Incheon (Hàn Quốc) tối 31/10 vừa qua. Ông Dorj còn đe dọa một nữ tiếp viên khác người Mông Cổ đứng ra thông dịch khi vụ việc xảy ra, nhưng do nguyện vọng của nạn nhân, Cảnh sát đã không khởi kiện hành vi này.Trước đó, trong đợt điều tra đầu tiên của Cảnh sát, Chánh án Dorj cho rằng ông bị hiểu nhầm và phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Trong đợt điều tra lần hai, quan chức Mông Cổ này lại khai có thể ông đã thực hiện hành vi quấy rối tình dục, nhưng do say rượu nên không nhớ rõ.Ông Doji ban đầu cũng phủ nhận hành vi đe dọa nữ tiếp viên người Mông Cổ, nhưng sau khi Cảnh sát cho xem đoạn phim bằng chứng do hãng Korean Air cung cấp, ông này mới thừa nhận hành vi sai trái.Ngoài ra, một người đàn ông khác (42 tuổi) đi cùng chuyến bay với Chánh án Dorj cũng đang bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ một nữ tiếp viên khác. Nhưng người đàn ông này đã không bị điều tra mà được phép xuất cảnh sang Singapore.Phía cảnh sát mới nhận được lệnh bắt giữ người đàn ông Mông Cổ trên từ phía Tòa án, và hiện đã yêu cầu Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ.