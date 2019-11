Công bố biện pháp ổn định nguồn cung nguyên liệu muối kimchi trên thị trường

Photo : YONHAP News

Trong tuần này, giá bán lẻ cải thảo, kim chi bình quân trên thị trường tăng lần lượt 51% và 45% so với năm ngoái, vì sản lượng thu hoạch giảm do ảnh hưởng của ba cơn bão trong tháng 9 và mùa mưa kéo dài. Dự báo chi phí muối kimchi cho một gia đình 4 thành viên trong năm nay vào khoảng 300.000 won (260 USD), tăng 10% so với năm ngoái.Trước tình hình giá rau củ tăng khi mùa muối kimchi đang cận kề, Chính phủ đã công bố đối sách nhằm ổn định vật giá, tăng nguồn cung nông sản, nhằm giảm gánh nặng chi phí muối kimchi cho người dân.Trước tiên, Chính phủ sẽ cung cấp 7.000 tấn cải thảo, 4.000 tấn kimchi dự trữ ra thị trường, cùng 44.000 tấn cải thảo từ các hợp tác xã nông nghiệp ký kết canh tác với Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ bán hạ giá từ 20-30% các loại rau củ muối kimchi tại các điểm bán hàng của hợp tác xã nông nghiệp trên toàn quốc.Chính phủ sẽ lập nhóm đối sách ổn định cung cầu giữa các ban ngành hữu quan, do Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đứng đầu, để liên tục rà soát và quản lý tình hình cung cầu nông sản trên thị trường.