Tổng thống hội đàm với Chủ tịch 5 đảng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/11 đã mời Chủ tịch 5 đảng cầm quyền và đối lập tới Phủ Tổng thống hội đàm, dự tiệc tối, để cảm ơn chính giới đã tới viếng và chia buồn tại lễ tang thân mẫu.Trong cuộc hội đàm kéo dài gần ba tiếng, Tổng thống và lãnh đạo các đảng đồng thời thảo luận các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia.Đầu tiên, lãnh đạo các đảng đều tích cực hưởng ứng đề xuất của Tổng thống về việc khôi phục cơ chế thảo luận giữa chính giới và Chính phủ, đã bị gián đoạn suốt một năm qua.Tổng thống đề nghị chính giới hợp tác trong các vấn đề biện pháp trả đũa thương mại của Nhật Bản, Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Ông Moon đề nghị Quốc hội nỗ lực hơn nữa để thông qua dự luật mở rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt và các dự luật khác liên quan tới kinh tế.Được biết, lãnh đạo các đảng đã to tiếng khi thảo luận dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, một trong các dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn cho rằng chính giới không thể đơn phương thông qua dự luật này, trong khi Chủ tịch các đảng còn lại chỉ trích đảng đối lập lớn nhất Quốc hội không chịu tham gia thảo luận.Cuối cùng, Tổng thống Moon Jae-in phải đứng ra hòa giải, và lãnh đạo các đảng đã xin lỗi vì to tiếng với nhau.