Quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục thâm hụt trong năm nay

Gánh nặng tài chính đang ngày càng gia tăng do chính sách tăng cường bảo hiểm y tế của Chính phủ.Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (12/11) dự đoán ngân sách bảo hiểm y tế có thể thâm hụt 3.200 tỷ won (gần 2,75 tỷ USD) trong năm nay.Theo cơ quan này, quỹ bảo hiểm tích lũy cũng thu hẹp đáng kể. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, số tiền tích lũy là 19.560 tỷ won (16,8 tỷ USD), song đến hết năm nay, con số này sẽ chỉ còn lại khoảng 17.400 tỷ won (gần 15 tỷ USD). Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ chính sách mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế, áp dụng chi trả cho 3.800 hạng mục vốn không được bảo hiểm chi trả trước đó.Mặc dù người dân sẽ được giảm bớt gánh nặng viện phí, song để bù vào đó, khoản chi của bảo hiểm y tế sẽ tăng lên. Quỹ bảo hiểm y tế luôn thặng dư trong suốt 7 năm và chỉ bắt đầu thâm hụt kể từ khi áp dụng chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế (Moon Jae-in Care).Trước đó, Bộ Y tế và phúc lợi đã dự đoán ngân sách bảo hiểm y tế có thể sẽ duy trì tình trạng thâm hụt tới năm 2023. Điều này đã được dự báo từ trước khi áp dụng chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, và Chính phủ hiện vẫn đang điều chỉnh trong phạm vi kế hoạch.Chính phủ khi đó dự định rót 10.000 tỷ won (8,5 tỷ USD) ngân sách để mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế, nhưng lại không lường trước được những biến số bất ngờ như tốc độ già hóa dân số nhanh, hay phản đối của người dân về việc tăng chi phí bảo hiểm. Do đó, gánh nặng chi trả bảo hiểm y tế dự kiến sẽ gia tăng trong thời gian tới.