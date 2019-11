Tổng thống mở cuộc họp Nội các tại thành phố Busan

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sẽ diễn ra tại thành phố Busan từ ngày 25/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/11 đã chủ trì cuộc họp Nội các tại thành phố này. Đây là lần thứ ba Tổng thống tổ chức họp Nội các không tại Phủ Tổng thống.Tổng thống nhấn mạnh điểm khác của Chính phủ đương nhiệm so với các đời Chính phủ tiền nhiệm là theo đuổi giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao, và tạo bước nhảy vọt mạnh mẽ trong quan hệ ngoại giao với khu vực ASEAN.ASEAN là khu vực đang tăng trưởng nhanh và có tiềm năng lớn hơn bất cứ khu vực nào khác trên thế giới. Do vậy, Hàn Quốc phải tăng cường hợp tác hơn nữa với khu vực này để mở ra tương lai thịnh vượng chung.Để làm được điều này, trong vòng hai năm rưỡi qua, Chính phủ đã dốc toàn lực xúc tiến chính sách "phương Nam mới". Cuộc họp Nội các lần này có mục đích tổng kết sơ bộ kết quả triển khai chính sách.Theo Tổng thống, thúc đẩy thương mại tự do là thiết yếu để mở rộng "lãnh thổ kinh tế" của Hàn Quốc. Đặc biệt, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà các nước vừa đạt thỏa thuận sẽ là cơ hội đẩy nhanh chính sách "phương Nam mới" của Chính phủ.Tổng thống kỳ vọng người dân thành phố Busan sẽ quan tâm và cầu chúc cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN sắp tới.