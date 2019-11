Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11/11 (giờ địa phương) cho biết trên chuyên cơ quân sự tới thăm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mark Milley phát biểu rằng người dân Mỹ thường đặt một số câu hỏi liên quan tới vấn đề quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đó là tại sao phải cử quân tới đó, chi phí tốn kém bao nhiêu, tại sao các quốc gia giàu có như Nhật Bản và Hàn Quốc lại không thể tự phòng thủ.Ông Mark Milley cho rằng quân đội Mỹ có nghĩa vụ giải thích rõ ràng, đầy đủ về vai trò của mình trong việc ổn định, ngăn ngừa xung đột quân sự tại khu vực Đông Bắc Á.Bên cạnh đó, ông Milley nhấn mạnh Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) là hiệp định thiết yếu đối với an ninh và ổn định khu vực. Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ càng hùng mạnh hơn nếu sát cánh bên nhau. Như vậy, có thể thấy lập trường của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ là Hàn Quốc cần thay đổi quyết định, tiếp tục duy trì hiệp định này.Theo kế hoạch, trong hai ngày thăm Nhật Bản, ông Milley sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và các quan chức an ninh nước này, sau đó sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Hàn Quốc, tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) diễn ra tại Seoul ngày 15/11.