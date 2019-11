Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu tháng 10

Photo : YONHAP News

Trong tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc đã nhận được 8 trên tổng số 10 đơn đặt hàng đóng tàu trên thế giới, vượt qua Trung Quốc, dẫn đầu cả về số lượng lẫn giá trị đơn hàng.Theo số liệu do cơ quan nghiên cứu đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh công bố ngày 12/11, số đơn hàng đóng tàu của Hàn Quốc trong tháng 10 đạt 1,29 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), tương đương 17 chiếc, tăng 324% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có đơn đặt hàng theo tháng vượt mốc 1 triệu tấn tổng hợp bù.Giá trị đơn hàng tháng trước là 2,6 tỷ USD, tăng 287% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục tính theo tháng.Do chủ yếu nhận đơn hàng đóng các loại tàu có giá trị cao, nên kể từ tháng 8 vừa qua, Hàn Quốc đã dẫn đầu thế giới về giá trị đơn hàng, song vẫn thua Trung Quốc về số lượng đơn hàng. Trong tháng trước, thị phần của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt tới 86% tổng đơn hàng đóng tàu trên thế giới.Giá trị đơn hàng tích lũy tính từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay của Hàn Quốc đạt 15,97 tỷ USD, duy trì vị trí số một thế giới. Trung Quốc đứng thứ hai với 13,67 tỷ USD. Vị trí tiếp theo lần lượt là Ý (7,47 tỷ USD) và Nhật Bản (4,49 tỷ USD). Do số lượng đơn hàng trên thế giới giảm, nên lượng đơn hàng trúng thầu của Hàn Quốc đạt 6,95 triệu tấn tổng hợp bù, giảm 35,2% so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn vượt qua Trung Quốc (6,11 triệu tấn tổng hợp bù). Nhật Bản giữ vị trí thứ ba với 2,93 triệu tấn tổng hợp bù, và Ý đứng thứ tư với 1,14 triệu tấn tổng hợp bù.Đơn hàng tồn của Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 26,42 triệu tấn tổng hợp bù. Theo sau lần lượt là Hàn Quốc (21,32 triệu tấn tổng hợp bù), Nhật Bản (11,91 triệu tấn tổng hợp bù), và Ý (4,17 triệu tấn tổng hợp bù).Dự kiến từ nay tới đầu năm sau, các nước Quatar, Mozambique và Nigeria sẽ đặt hàng cho các dự án tàu vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Do đó, Hàn Quốc sẽ có triển vọng tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về lượng đơn hàng đóng tàu trong 2 năm tới.