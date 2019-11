Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ nhấn mạnh vai trò của Hiệp định GSOMIA với an ninh Đông Bắc Á

Photo : YONHAP News

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật sẽ hết hiệu lực. Trong bối cảnh đó, Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Robert Abrams tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hiệp định này.Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 12/11 tại căn cứ Humphreys của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi), Tư lệnh Abrams khẳng định Hiệp định GSOMIA sẽ giúp củng cố ổn định và an ninh vững chắc cho khu vực Đông Bắc Á.Theo ông này, nguyên tắc cơ bản của GSOMIA là hai nước Hàn-Nhật bỏ qua những mâu thuẫn lịch sử, đặt an ninh và ổn định khu vực lên ưu tiên hàng đầu. Việc xóa sổ hiệp định sẽ truyền đi một thông điệp sai lầm là liên quân ba nước Hàn-Mỹ-Nhật không còn vững mạnh nữa.Bắt đầu từ ngày 13/11, một loạt quan chức chủ chốt trong quân đội Mỹ sẽ tới thăm Hàn Quốc. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley thăm Seoul ngày 13/11 và sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban quân sự Hàn-Mỹ (MCM) lần thứ 44 ngày 14/11. Ngày 12/11, ông Milley đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo, và cũng nhấn mạnh cần duy trì Hiệp định GSOMIA.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng sẽ tới Seoul ngày 14/11 để tham dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM). Hiện tại, ông Esper đang thể hiện quyết tâm đưa vấn đề hiệp định GSOMIA vào chương trình nghị sự chính của hội nghị.Như vậy, nối tiếp một loạt quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đến Seoul tuần trước, lần này tới lượt các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ gây sức ép với Hàn Quốc về việc gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung với Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc hiện vẫn giữ lập trường chỉ xem xét lại quyết định chấm dứt hiệp định khi Tokyo rút lại các biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul.