KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2% trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 13/11 dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2% trong năm nay, thấp hơn 0,4% so với dự báo hồi tháng 5.Giải thích về việc hạ dự báo, KDI cho biết tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đang ở giai đoạn thấp do đình trệ xuất khẩu và đầu tư kéo theo đình trệ ngành chế tạo, sau đó tác động ngược lại đến tiêu dùng tư nhân.Tuy nhiên, trong quý III, mức giảm đầu tư thiết bị đã được thu hẹp hơn. Thêm vào đó, việc Chính phủ tích cực giải ngân ngân sách sẽ giúp tỷ lệ tăng trưởng cả năm giữ được ngưỡng 2%.KDI dự báo trong năm sau, kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng cao hơn một chút so với năm nay, đạt 2,3%, do kinh tế thế giới sẽ cải thiện hơn ở một số yếu tố. Ngoài ra, nhờ nhu cầu chíp bán dẫn phục hồi, các doanh nghiệp sẽ tăng đầu tư thiết bị, xuất khẩu cũng sẽ quay lại xu hướng tăng do nhu cầu gia tăng ở các thị trường mới nổi.Mặt khác, Viện nghiên cứu phát triển cho rằng các yếu tố rủi ro bên ngoài, như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sẽ có thể tác động mạnh tới tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Cơ quan này khuyến nghị Chính phủ tích cực thực hiện các chính sách tài chính mở rộng ngắn hạn để thúc đẩy khối kinh tế tư nhân hiện đang tăng trưởng trì trệ. Tuy nhiên, về trung hạn, Chính phủ cần giảm thâm hụt thu chi tài chính để duy trì nền tảng tài chính bền vững.