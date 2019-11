Tài chính lần đầu tiên trở thành một trong ba lĩnh vực được người tiêu dùng Hàn Quốc quan tâm nhất

Photo : Getty Images Bank

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) hôm thứ Tư (13/11) công bố kết quả khảo sát chỉ số đời sống tiêu dùng của Hàn Quốc, được tiến hành hai năm một lần. Theo đó, ba lĩnh vực người tiêu dùng Hàn Quốc coi trọng nhất lần lượt là thực phẩm, nhà ở và tài chính.Trong 11 lĩnh vực đời sống tiêu dùng, mức độ quan trọng của "tài chính và bảo hiểm" tăng liên tục trong thời gian qua. Song, đây là lần đầu tiên kể từ đợt khảo sát năm 2013, lĩnh vực này vượt qua "may mặc", giữ vị trí thứ ba.Độ hài lòng của người dân về đời sống tiêu dùng nói chung đạt 69,9/100 điểm, giảm 6,7 điểm so với hai năm trước.Độ hài lòng theo từng lĩnh vực là thực phẩm và nhà hàng (71 điểm), may mặc (70,9 điểm), bệnh viện và y tế (70,8 điểm), tài chính và bảo hiểm (67,9 điểm), dịch vụ hiếu hỷ (68,2 điểm).Ngoài ra, trung bình cứ hai người dân Hàn Quốc thì một người đã từng gặp vấn đề về tiêu dùng, tăng tỷ lệ so với hai năm trước. Đặc biệt, số người từng chịu thiệt hại trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng liên quan đến giao hàng, thức ăn đóng gói chiếm tỷ lệ nhiều nhất.Xét theo loại hình giao dịch, số trường hợp gặp vấn đề ở hình thức bán hàng qua điện thoại là nhiều nhất (67,1%), tiếp đó là mua trực tiếp từ nước ngoài (50,4%) và mua sắm trên nền tảng mạng xã hội (SNS) (49,4%).Trong số những người tiêu dùng từng không hài lòng với sản phẩm, có 64,6% đã khiếu nại, trong đó có 10,9% không hài lòng với cách giải quyết của doanh nghiệp, xấp xỉ mức 10,6% của hai năm trước.Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cho biết Chính phủ sẽ tham khảo báo cáo trên để lên kế hoạch cơ bản xây dựng chính sách người tiêu dùng lần thứ 5, và thúc đẩy chính sách tiêu dùng phù hợp với từng khu vực địa phương.