Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội trình diện Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Liên quan đến vụ xung đột tại Quốc hội về việc thông qua nhanh các dự luật hồi tháng 4 vừa qua, Đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do Na Kyung-won ngày 13/11 đã đến trình diện tại Viện Kiểm sát.Sau hơn hai tháng kể từ khi Viện Kiểm sát tiếp nhận điều tra vụ việc, lần đầu tiên một nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do chịu nhận điều tra.Dự kiến Viện Kiểm sát sẽ tập trung điều tra bà Na Kyung-won với cáo buộc có âm mưu, xúi giục các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do bắt giữ nghị sĩ Chae Yi-bae của đảng Tương lai chính nghĩa trong phòng họp.Trước đó, trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát, phía văn phòng nghị sĩ Chae Yi-bae khai rằng nghị sĩ Na Kyung-won đã chỉ thị giam giữ nghị sĩ Chae khi đó.Trong tháng trước, Viện Kiểm sát đã hai lần khám xét, tịch thu các đoạn phim do camera an ninh ghi lại lúc xảy ra sự việc, và hiện đang phân tích kỹ lưỡng hành động của nghị sĩ Na khi đó.Trình diện tại Viện Kiểm sát tối cao ngày 12/11, các nghị sĩ đảng Công lý cho rằng Viện Kiểm sát đang do dự điều tra các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do, và yêu cầu Viện Kiểm sát hoàn tất điều tra trước thời hạn đăng ký ứng cử tham gia bầu cử Quốc hội Khóa XX ngày 17/12 tới.Sau khi điều tra nghị sĩ Na Kyung-won, Viện Kiểm sát sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định có khởi tố vụ việc hay không.