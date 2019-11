Bộ Tư lệnh không gian Mỹ tiếp tục công bố mẫu phần mềm độc hại của Bắc Triều Tiên

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 13/11 đưa tin Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ sẽ tiếp tục công khai thông tin phần mềm độc hại để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên.Phát biểu trong một buổi thảo luận an ninh mạng tại quận Arlington, bang Virginia ngày 12/11 (giờ địa phương), Tổng thư ký Bộ Tư lệnh không gian mạng David Luber cho biết kể từ tháng 11 năm ngoái, cơ quan này đã bắt đầu chia sẻ các mẫu phần mềm độc hại của Bắc Triều Tiên trên trang chủ "Virus Total", nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng của miền Bắc.Ông Luber nhận định số tiền kiếm được từ các hành vi phạm tội trên không gian mạng được Bình Nhưỡng sử dụng để phát triển vũ khí. Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ đang xúc tiến chiến lược mới với tên gọi "can thiệp bền vững". Trong báo cáo trình Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hồi tháng 1 năm ngoái, Tư lệnh không gian mạng Paul Nakasone nhấn mạnh chiến lược này nhằm tích cực đối phó với các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.Ngày 5/11 năm ngoái, Bộ Tư lệnh không gian Mỹ lần đầu công bố và cảnh báo về các mẫu phần mềm độc hại của miền Bắc trên website chính thức. Trong tháng 9 vừa qua, cơ quan này tiếp tục công bố 11 mẫu phần mềm độc hại của Bắc Triều Tiên.