Tổng thống Donald Trump tiếp tục đề cao thành quả bản thân trong đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 (giờ địa phương) tiếp tục khoe khoang thành quả chính sách thương mại của bản thân trong việc sửa đổi Hiệp định thương mại song phương (FTA) Hàn-Mỹ.Tổng thống Donald Trump liên tiếp nhắc lại việc FTA Hàn-Mỹ trước khi sửa đổi đã tạo thêm 250.000 việc làm cho người Hàn Quốc. Ông Trump cũng đồng thời chỉ trích kết quả đàm phán của Chính phủ tiền nhiệm Barack Obama. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nêu được căn cứ cụ thể nào cho số liệu trên.Tổng thống Donald Trump đưa ra phát biểu trên tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, khi đang đánh giá thành quả đàm phán thương mại với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Canada và Mexico.Ông Trump cho biết thỏa thuận mới đã giúp lượng ô tô của Mỹ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tăng gấp đôi, đồng thời duy trì được mức áp thuế suất cao 25% với mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ nước ngoài.FTA Hàn-Mỹ sửa đổi ký tháng 9 năm ngoái có quy định xe ô tô nếu đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Mỹ thì sẽ thỏa mãn tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc. Số lượng ô tô Hàn Quốc nhập khẩu từ Mỹ sẽ tăng từ 25.000 chiếc lên 50.000 chiếc mỗi năm. Washington sẽ duy trì mức thuế cho ô tô bán tải xuất xứ Hàn Quốc, vốn dự kiến gỡ bỏ năm 2021, tới năm 2040.Trong một chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 5, Tổng thống Trump cũng đề cập đến việc FTA Hàn-Mỹ dưới thời Chính phủ Tổng thống Obama đã mang lại cho Hàn Quốc 250.000 việc làm. Ông Trump cho biết hai nước đang đàm phán lại toàn diện để khôi phục tình hình việc làm cũng như ngành ô tô của Mỹ.Trong cuộc đàm phán sửa đổi FTA Hàn-Mỹ ngày 21/10 vừa qua, Tổng thống Trump cũng nhiều lần đề cao thành quả của bản thân.