Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội kết thúc điều tra tại Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng đối lập Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won ngày 13/11 đã trình diện tại Viện Kiểm sát, nhận điều tra trong khoảng 8 tiếng rưỡi về vụ xung đột tại Quốc hội liên quan đến việc thông qua nhanh các dự luật hồi tháng 4 vừa qua.Tại đây, Đại diện Na Kyung-won đã trình bày chi tiết những hành vi phạm luật của phe cầm quyền. Bà Na cam kết sẽ chịu trách nhiệm liên quan nếu có, và sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ gìn giữ nền dân chủ đại nghị và dân chủ tự do.Viện Kiểm sát được cho là đã tập trung điều tra nghị sĩ Na Kyung-won về việc âm mưu gây cản trở quá trình Quốc hội thông qua nhanh các dự luật, và xúi giục các nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do bắt giữ nghị sĩ Cha Yi-bae của đảng Tương lai chính nghĩa trong phòng họp.Được biết, đại diện Na Kyung-won cho rằng xung đột trong quá trình chỉ định dự luật thông qua nhanh tại Quốc hội là "hành vi tự vệ chính đáng", là "thực hiện quyền được kháng cự". Liên quan đến khả năng các nghị sĩ còn lại của đảng Hàn Quốc tự do cũng bị triệu tập điều tra, đại diện Na Kyung-won khẳng định sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.Viện Kiểm sát sẽ gộp chung hai cáo buộc trên của Đại diện Na để điều tra, và ra quyết định có khởi tố vụ việc hay không. Thời điểm ra quyết định khởi tố dự kiến vào khoảng trung tuần tháng 12 tới.