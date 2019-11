Chính phủ Nhật Bản không tham gia phiên xét xử đầu tiên vụ kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 13/11 đã mở phiên tòa đầu tiên vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong thế chiến II, ba năm sau khi các nạn nhân đâm đơn kiện lên Tòa án, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại.Các cụ bà Lee Yong-soo, Gil Won-ok, Lee Ok-sun đã tới trình diện tại Tòa. Tuy nhiên, ghế bị đơn của phía Chính phủ Nhật Bản lại bị bỏ trống, do Tokyo viện dẫn nguyên tắc "miễn trừ chủ quyền" trong luật pháp quốc tế, cho rằng quyền xét xử của Tòa án ở quốc gia khác không thể ảnh hưởng tới một quốc gia có chủ quyền.Giữa phiên tòa, cụ bà Lee Yong-soo bất ngờ quỳ gối, thốt lên rằng thật quá bất công khi các nạn nhân đã kêu gọi Chính phủ Nhật Bản xin lỗi chính thức, mà Tokyo không hề cử đại diện tới tham dự phiên tòa.Luật sư đại diện phía nạn nhân lập luận rằng đây là phiên tòa nhằm phục hồi nhân phẩm cho các nạn nhân, nên không thể áp dụng luật pháp quốc tế. Luật sư tuyên bố sẽ đề nghị một chuyên gia luật pháp quốc tế người Nhật Bản đến làm nhân chứng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử cũng hối thúc phía Nhật Bản tham gia phiên tòa xét xử ngay lập tức.Chiến lược "coi thường, trì hoãn" như trên của Chính phủ Nhật Bản đã diễn ra từ tháng 12 năm 2016, thời điểm các nạn nhân đâm đơn kiện. Nước này nhiều lần từ chối nhận văn bản tố tụng từ Tòa án Hàn Quốc, lấy lý do vụ kiện xâm hại tới chủ quyền của nước này. Do vậy, Tòa án đã phải 5 lần trì hoãn mở phiên xét xử.Tới tháng 3 vừa qua, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tiến hành niêm yết công khai văn bản tố tụng. Theo quy trình này, trong trường hợp không thể thông báo trực tiếp văn bản tố tụng cho phía đương sự, ví dụ như không xác định được địa chỉ của đương sự, thì Tòa án có thể niêm yết công khai văn bản tố tụng trong một khoảng thời gian nhất định, trên trang chủ của Tòa án hoặc trên báo, mà vẫn đảm bảo hiệu lực tương tự. Sau đó, Tòa án mới có thể mở phiên xét xử đầu tiên vào ngày 13/11. Trong ba năm chờ đợi, trong số 10 nạn nhân, đã có tới 5 cụ bà qua đời.Tòa án sẽ mở phiên xét xử tiếp theo vào ngày 5/2/2020.