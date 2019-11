548.000 sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học niên khóa 2020

Photo : YONHAP News

Ngày 14/11, kỳ thi tuyển sinh đại học niên khóa 2020 đã chính thức diễn ra tại 1.185 điểm thi trên toàn Hàn Quốc. Các sĩ tử làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn, sau đó lần lượt tới môn Toán, Tiếng Anh, Lịch sử Hàn Quốc, Hán tự hoặc Ngoại ngữ II.Trong năm nay, số lượng học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên toàn quốc đạt 548.000 em, giảm 46.000 em so với kỳ thi năm ngoái.Từ 8 giờ 10 phút sáng cùng ngày, các em học sinh đã bắt đầu vào phòng thi, mang theo phiếu dự thi và chứng minh thư. Những học sinh bị mất phiếu dự thi phải mang một ảnh giống với ảnh đã nộp trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh, để được Ban quản lý tại điểm thi cấp lại phiếu.Các thí sinh tuyệt đối không được phép mang các thiết bị điện tử như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe bluetooth, thuốc lá điện tử, vào phòng thi. Sĩ tử cũng không được mang hoặc sử dụng bút bi cá nhân, bút nhớ, giấy nháp vào phòng thi, mà sẽ được phát bút ký tên chuyên dụng trên máy tính và bút bi tại phòng thi.Ngoài ra, các thí sinh không được phép mang đồng hồ có màn hình hiển thị dạng điện tử hoặc có chức năng truyền thông tin, chỉ được sử dụng đồng hồ cơ có kim giờ và kim phút.Để kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ, các máy bay trên toàn quốc bị cấm cất cánh, hạ cánh trong khoảng thời gian diễn ra phần thi Nghe môn tiếng Anh (1 giờ 5 phút đến 1 giờ 40 phút chiều cùng ngày).Trong ngày 14/11, thị trường tài chính, như chứng khoán, ngoại hối, bắt đầu mở cửa giao dịch từ 10 giờ sáng, muộn hơn một tiếng so với thông thường.Các thí sinh có thể kiến nghị về đề thi hoặc đáp án từ ngày 14-18/11. Điểm thi sẽ được công bố sau ngày 4/12.Viện đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE), cơ quan ra đề thi đại học, cho biết kỳ thi năm nay phản ánh đúng nội dung chương trình giảng dạy bậc trung học phổ thông. Các đề thi tập trung vào những nội dung cơ bản và trọng tâm nhất, chỉ cần học sinh nghe giảng đầy đủ là có thể giải được đề. Ví dụ, đề thi Ngữ văn năm nay được cho là dễ hơn một chút so với năm ngoái và đề thi thử hồi tháng 9; đề thi môn Lịch sử Hàn Quốc cũng không khó, tập trung vào các nội dung cốt lõi của môn học.