Viện Kiểm sát triệu tập điều tra kín cựu Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

9 giờ 35 phút sáng 14/11, Tòa án khu vực Trung Seoul đã triệu tập kín cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk để tiến hành điều tra, 79 ngày sau khi cơ quan này chính thức bắt đầu điều tra các nghi ngờ xoay quanh các thành viên trong gia đình cựu Bộ trưởng Tư pháp. Được biết, ông Cho bị điều tra với tư cách "nghi phạm", có luật sư biện hộ đi cùng.Dự kiến các công tố viên sẽ tập trung thẩm vấn ông Cho về nghi ngờ can thiệp vào quá trình vợ ông là Giáo sư Chung Kyung-shim làm giả giấy tờ cho con gái để đưa vào hồ sơ tuyển sinh đại học.Hiện tại, Viện Kiểm sát cho rằng con gái ông Cho đã được cấp giấy chứng nhận giả, và không hề thực tập tại Trung tâm luật nhân quyền công ích thuộc Đại học quốc gia Seoul năm 2009.Viện Kiểm sát cũng sẽ điều tra việc con gái ông Cho được nhận học bổng lên tới 12 triệu won (10.250 USD) trong thời gian thực tập được trả lương tại Đại học Y Busan hệ cao học. Thời gian con gái ông này được nhận học bổng trùng với thời gian đương chức Cố vấn Phủ Tổng thống về các vấn đề dân sinh của ông Cho. Do đó, các công tố viên sẽ điều tra xem ông Cho có vi phạm Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước (còn được gọi là "Luật Kim Young-ran") hay không.Ngoài ra, các công tố viên cũng điều tra ông Cho về khả năng ông này đã biết hoặc can thiệp vào quỹ đầu tư tư nhân nơi vợ ông góp vốn, hay về công ty "WFM", nơi bà Chung mượn tên người khác để mua cổ phiếu.Có thể Viện Kiểm sát sẽ tập trung tra hỏi ông Cho về việc ông này từng chuyển 50 triệu won (42.700 USD) qua một cây ATM gần Phủ Tổng thống hồi tháng 1 năm ngoái, thời còn giữ chức Cố vấn các vấn đề dân sinh. Bà Chung bị nghi ngờ mượn tên người khác mua vào 120.000 cổ phiếu của công ty WFM với tổng giá trị 600 triệu won (512.500 USD) vào đúng hôm đó.