Du học sinh các nước tại Hong Kong nhanh chóng lên đường về nước

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh tình hình biểu tình ở Hong Kong ngày càng nghiêm trọng, du học sinh các nước, trong đó có du học sinh người Hàn tại đây, đang nhanh chóng lên đường về nước.Hội Hàn kiều tại Hong Kong cho biết nhiều du học sinh Hàn Quốc đang kéo nhau về nước do lo sợ mất an toàn vì biểu tình gia tăng tại các trường đại học, sau cái chết của một sinh viên của trường Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK).Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hong Kong ngày 13/11 đã huy động xe đến ký túc xá trường Đại học Trung Văn, hỗ trợ đưa khoảng 40 sinh viên người Hàn ra khỏi trường. Khi đó, tất cả tàu điện ngầm, xe buýt xung quanh trường đều ngừng hoạt động. Cảnh sát đã phong tỏa xung quanh trường, nên các sinh viên rất khó thoát ra ngoài.Phía Lãnh sự quán cho biết trong tổng số các sinh viên được đưa ra ngoài, 30 sinh viên đã ngay lập tức lên đường về nước. Một ngày trước đó, gần 50 sinh viên người Hàn đang theo học Đai học Trung Văn cũng về nước.Hiện tại có khoảng 1.600 du học sinh người Hàn đang ở Hong Kong, tập trung ở trường Đại học Hong Kong, Đại học Khoa học và công nghệ Hong Kong và Đại học Trung Văn Hong Kong.Cảnh sát Hong Kong ngày 13/11 đã sơ tán, đảm bảo an toàn cho hơn 80 sinh viên người Trung Quốc ở trường Đại học Trung Văn. Chính phủ Đài Loan cũng được cho là đã huy động máy bay đến hỗ trợ hơn 120 du học sinh về nước. Du học sinh các nước khác như Mỹ, Anh, Canada cũng đang nhanh chóng lên đường về nước.Hiện tại, hơn 180.000 du học sinh các nước đang theo học ở các trường đại học tại Hong Kong. Trường Đại học Trung Văn, nơi diễn ra các cuộc biểu tình lớn, hiện có tới hơn 4.000 du học sinh nước ngoài theo học.