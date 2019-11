Seoul và Tokyo vẫn không thu hẹp bất đồng ý kiến về hiệp định chia sẻ thông tin quân sự chung

Photo : YONHAP News

Nhân chuyến thăm Bangkok (Thái Lan) dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mở rộng (ADMM-Plus), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo chiều 17/11 đã có cuộc hội đàm 40 phút với người đồng cấp Nhật Bản Kono Taro. Tuy nhiên, quan chức hai bên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến xoay quanh vấn đề Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa là hiệp định này hết hiệu lực.Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo cho biết quan chức hai nước chỉ đối thoại ở mức nguyên tắc về hiệp định GSOMIA. Bộ trưởng Kono đề nghị Hàn Quốc duy trì hiệp định này. Tuy nhiên, ông Jeong một lần nữa nhấn mạnh chấm dứt hiệp định là quyết định bất khả kháng của Hàn Quốc, do Nhật Bản lấy lý do an ninh để áp đặt biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề nghị ông Kono nỗ lực giải quyết vấn đề này theo hướng ngoại giao.Trong cuộc hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo giữa các nước đồng minh, qua đó gây sức ép để Seoul duy trì hiệp định GSOMIA.Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chính phủ Tokyo đã thông báo với Mỹ về quyết định vẫn duy trì các biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Nếu chính phủ Seoul và Tokyo vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường thì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật sẽ chính thức hết hiệu lực vào 0 giờ ngày 23/11.