Thâm hụt thương mại với Nhật Bản thấp kỷ lục trong 16 năm

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 18/11 của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), tính tới cuối tháng 10, thâm hụt cán cân thương mại giữa Hàn Quốc với Nhật Bản đạt 16,36 tỷ USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thâm hụt thấp nhất xét trong 10 tháng đầu năm kể từ sau năm 2003.Nếu tiếp tục xu hướng này, thâm hụt cán cân thuơng mại với Tokyo năm 2019 có thể sẽ dưới mức 20 tỷ USD, thấp kỷ lục trong vòng 16 năm, bằng một nửa so với mức thấp kỷ lục năm 2010 (36,12 tỷ USD).Trong số 10 đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc, chỉ có cán cân thương mại với Nhật Bản và Đài Loan bị thâm hụt trong năm 2019. Tính tới quý III năm nay, thâm hụt thương mại với Đài Loan chỉ dừng ở mức 20 triệu USD, không đáng kể so với Nhật Bản.Việc quy mô thâm hụt cán cân thương mại với Nhật Bản được "cải thiện" là bởi kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản giảm sâu hơn so với kim ngạch xuất khẩu sang Tokyo. Năm nay, các doanh nghiệp chíp bán dẫn trong nước giảm nhập khẩu thiết bị từ Nhật Bản trong bối cảnh ngành chíp bán dẫn toàn cầu tăng trưởng chậm. Kim ngạch nhập khẩu chế phẩm hóa dầu cũng giảm do giá dầu quốc tế đi xuống. Ngoài ra, nhập khẩu hàng tiêu dùng từ Nhật Bản cũng giảm mạnh do cuộc vận động tẩy chay hàng hóa Nhật Bản của người dân trong nước.Nếu đối sách nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị mà Chính phủ đang xúc tiến được triển khai thành công, dự kiến thâm hụt thương mại với Nhật Bản sẽ giảm đáng kể hơn nữa trong dài hạn.Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc đánh giá việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình sang Hàn Quốc lại đang trở thành "liều thuốc bổ" đối với Hàn Quốc. Tuy nhiên, do vẫn tồn tại những yếu tố bất ổn khác, nên Chính phủ sẽ tiếp tục bình tĩnh đối phó, không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành công nghiệp nội địa.