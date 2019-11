Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ kỳ vọng về Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định hai lần Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại hai nước Đông Nam Á vừa qua đã mở ra cánh cửa đối thoại cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, Tổng thống cũng kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thành phố Busan ngày 25/11 tới sẽ thảo luận sâu hơn nữa các vấn đề nhằm xây dựng nền hòa bình trên báo đảo Hàn Quốc nói riêng và khu vực Đông Á nói chung.Trong một thông cáo gửi Mạng tin tức châu Á (Asia News Network-ANN) ngày 18/11, trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN, Tổng thống Moon Jae-in nhận định vẫn còn rất nhiều khó khăn trên con đường xây dựng hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc.Mạng tin tức châu Á tập trung hơn 24 cơ quan truyền thông của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, bao gồm cả 10 nước ASEAN. Tháng 12 năm ngoái, ANN từng bầu chọn Tổng thống Moon Jae-in là "nhân vật của năm 2018".Trong thông cáo, Tổng thống Moon nhấn mạnh hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc có liên hệ chặt chẽ tới an ninh của toàn bộ khu vực Đông Á. Nguyên tắc cơ bản của ASEAN về thảo luận và nhất trí thông qua đối thoại đã đặc biệt mang lại cho Hàn Quốc nhiều bài học. Tổng thống khẳng định các nước ASEAN là những người bạn đồng hành, cố vấn đáng tin cậy trong công cuộc xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống nhận định thế giới đang đối mặt với những thách thức mới như như sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng mối đe dọa an ninh đang lớn dần, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia. Do đó, hội nghị lần này sẽ là nơi gặp gỡ giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN, để cùng hướng tới một tương lai sung túc và hòa bình.Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng đề cập đến phương án hợp tác cụ thể. Theo đó, Hàn Quốc cam kết sẽ cùng với các nước ASEAN bồi dưỡng năng lực đổi mới, tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc như hạ tầng giao thông, thành phố thông minh, công nghệ khoa học tiên tiến. Cùng với đó, hai bên sẽ mở rộng giao thương thông qua cơ chế thương mại tự do; nuôi dưỡng các ngành công nghiệp vừa và nhỏ hướng tới nền kinh tế bao trùm; hợp tác phát triển lĩnh vực "tăng trưởng xanh" như công nghiệp sinh học thân thiện với môi trường.Về mối quan hệ giữa Hàn Quốc và ASEAN, Tổng thống Moon cho rằng lúc hai bên thiết lập quan hệ chính thức năm 1989 là thời điểm của những thay đổi nhanh chóng, và đối đầu về ý thức hệ dần biến mất sau nhiều thập kỷ kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh (1946-1989). Tổng thống đánh giá mối quan hệ thân tình Hàn-ASEAN đã phát triển bền vững suốt 30 năm qua. Tổng thống Moon còn nhấn mạnh sự tăng trưởng bao trùm, không bài trừ của ASEAN là tương lai của thế giới.Tổng thống Hàn Quốc nhận định quan điểm về Ấn Độ-Thái Bình Dương được các nước ASEAN nhất trí hồi tháng 6 vừa qua là tầm nhìn cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực, phù hợp với "chính sách phương Nam mới" của Chính phủ Seoul.Dự kiến Tổng thống Moon Jae-in sẽ liên tiếp có các cuộc gặp thượng đỉnh song phương với lãnh đạo các nước ASEAN bên lề Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN từ ngày 25 đến 27/11 tới.