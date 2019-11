Công bố đối sách bổ sung chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Photo : YONHAP News

Ngày 18/11, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách bổ sung, chuẩn bị cho việc mở rộng áp dụng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng từ năm sau.Bắt đầu từ tháng 1/2020, chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng sẽ được mở rộng áp dụng với các cơ sở kinh doanh có từ trên 50 đến dưới 300 nhân viên. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đề nghị Chính phủ hoãn triển khai chế độ này, lấy lý do vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ.Đối sách bổ sung Chính phủ vừa công bố có nội dung mở rộng áp dụng "chế độ làm thêm giờ đặc biệt". Chế độ hiện hành chỉ cho phép các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động làm thêm giờ nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố. Tuy nhiên, giờ đây doanh nghiệp có thể áp dụng chế độ này với lý do kinh doanh, ví dụ như trong trường hợp khối lượng công việc tăng đột biến vì lý do nhất thời.Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định áp dụng thời gian hướng dẫn cho các doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian này, các cơ sở kinh doanh dù không tuân thủ đúng chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng cũng chưa bị xử phạt ngay. Mặc dù vẫn chưa quyết định chính thức về thời hạn hướng dẫn doanh nghiệp, nhưng Chính phủ khẳng định sẽ cấp đủ thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị, ưu đãi những doanh nghiệp có nỗ lực cải thiện thời gian làm việc.Trước đó, Chính phủ đã trình lên Quốc hội dự thảo kéo dài áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt từ 3 tháng lên 6 tháng, căn cứ thỏa thuận giữa giới lao động và doanh nghiệp. Tuy nhiên, do chính giới vẫn mâu thuẫn về dự thảo này, nên Chính phủ đã quyết định công bố ngay đối sách bổ sung. Nếu tình hình thảo luận tại Quốc hội không có tiến triển, Chính phủ sẽ triển khai đối sách bổ sung trên trong tháng 1 năm sau.Giới lao động đang phản đối đối sách bổ sung của Chính phủ, lo ngại các doanh nghiệp sẽ tùy ý áp dụng chế độ làm thêm giờ đặc biệt, bóp méo ý nghĩa của chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng.