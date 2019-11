Chính phủ cân nhắc phương án ân xá đặc biệt nhân dịp cuối năm

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc ân xá đặc biệt cuối năm nay hoặc đầu năm mới cho những tội phạm vi phạm Luật an ninh quốc gia và Luật bầu cử.Bộ Tự pháp Hàn Quốc ngày 18/11 đã gửi công văn đến các Cơ quan Kiểm sát, thông báo đang xem xét, lựa chọn các đối tượng được hưởng ân xá đặc biệt.Những đối tượng được xem xét hưởng ân xá đặc biệt lần này gồm những người bị kết tội ủng hộ, cổ xúy các tổ chức chống đối Nhà nước theo quy định Luật an ninh quốc gia, kể từ sau năm 2005; người bị tước quyền ứng cử tại các cuộc bầu cử, chịu mức phạt trên 1 triệu won (hơn 855 USD) do vi phạm trong đợt bầu cử Tổng thống lần thứ XVIII, bầu cử Quốc hội Khóa XIX, bầu cử địa phương lần thứ V, VI, và các cuộc bầu cử bổ sung liên quan.Một quan chức Bộ Tư pháp cho biết hiện Bộ mới đang tiến hành xác nhận các tài liệu cơ sở, chưa có quyết định cụ thể về thời gian và đối tượng được hưởng ân xá đặc biệt.Kể từ sau khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức cho đến nay, Chính phủ đã thực hiện hai đợt ân xá đặc biệt vào cuối năm 2017, và nhân kỷ niệm 100 năm Phong trào độc lập kháng Nhật 1/3 vừa qua.