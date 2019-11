Hai thuyền viên người Hàn Quốc bị phiến quân Houthi bắt giữ đã được thả tự do

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào 0 giờ 40 phút rạng sáng 20/11 (giờ Hàn Quốc), toàn bộ 16 thuyền viên, gồm cả hai công dân Hàn Quốc, đã được thả tự do sau 45 tiếng bị lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen bắt giữ.Theo Bộ Ngoại giao, toàn bộ ba chiếc tàu bị bắt giữ, gồm một tàu Hàn Quốc và hai tàu nước ngoài, đều đã được thả tự do. Ngay sau đó, hai thuyền viên người Hàn đã liên lạc về cho gia đình.Bộ Ngoại giao cho biết các thuyền viên và ba tàu trên đã rời cảng Salif thuộc thành phố Hodeidah, Yemen vào khoảng 12 giờ trưa 20/11 (giờ Hàn Quốc), hai ngày sau sẽ cập cảng Jizan của Ả-rập Xê-út.Hiện Bộ Quốc phòng và Bộ Hải dương và thủy sản đang phối hợp với các cơ quan Chính phủ khu vực xảy ra vụ việc để hỗ trợ ba tàu trên cập cảng Jizan an toàn.Rạng sáng 18/11 (giờ Hàn Quốc), Chính phủ thông báo lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen đã bắt giữ một tàu Hàn Quốc và hai tàu nước ngoài chở tổng cộng 16 người, trong đó có hai công dân Hàn Quốc, trên vùng biển gần đảo Kamaran.Ngay sau khi nắm được thông tin, Chính phủ Hàn Quốc đã cử gấp lực lượng hải quân Cheong-hae (Thanh Hải) đang làm nhiệm vụ ở Oman tới vùng biển lân cận Yemen, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Ả-rập Xê-út để theo dõi sát sao tình hình.Phiến quân Houthi cho rằng ba tàu trên đã xâm hại lãnh hải của Yemen, nhưng khẳng định sẽ thả tàu sau khi xác nhận đúng là tàu của Hàn Quốc.Vùng biển Yemen là khu vực khá nguy hiểm, do đó Chính phủ dự định sẽ thực hiện các hoạt động giáo dục an toàn cho các tàu thuyền và thuyền viên để ngăn ngừa rủi ro khi đi qua vùng biển này.