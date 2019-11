Đại diện các đảng tại Quốc hội thăm Mỹ, truyền đạt lập trường về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Sáng 20/11, Đại diện tại Quốc hội của ba đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa, đã lên đường sang Mỹ để truyền đạt ý kiến của Quốc hội Hàn Quốc về vấn đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ.Trả lời phỏng vấn báo giới tại sân bay quốc tế Incheon trước khi xuất cảnh, Đại điện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee In-young cho biết trong thời gian thăm Mỹ, chính giới sẽ nỗ lực về mặt ngoại giao giúp quá trình đàm phán diễn ra công bằng, hợp lý, trên nền tảng quan hệ đồng minh vững chắc.Trong khi đó, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung-won lấy làm tiếc vì cuộc họp thứ ba vòng đàm phán thứ ba Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) thứ XI ngày 19/11 đã bị cắt ngắn hơn dự kiến do hai bên không thu hẹp được bất đồng. Bà Na cho rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang "lâm nguy".Đại diện đảng đối lập lớn nhất Quốc hội nhấn mạnh đàm phán chia sẻ chi phí quân sự là vì sự tồn tại và phát triển của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Việc duy trì vững chắc quan hệ này là vô cùng quan trọng cho lợi ích của cả hai nước.Trong khi đó, Đại diện đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan khẳng định chính giới hoàn toàn đồng lòng ở các lĩnh vực liên quan đến an ninh, ngoại giao. Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Đại diện các đảng sẽ nỗ lực hết sức để củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, giữ vững nguyên tắc cơ bản là "chia sẻ chi phí quân sự công bằng hơn".Đại diện ba đảng sẽ thăm Washington trong 5 ngày và dự kiến gặp gỡ nhiều quan chức Quốc hội và Chính phủ Mỹ.