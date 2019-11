Công bố kết quả nghiên cứu chung Hàn-Trung-Nhật về bụi nhỏ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu môi trường quốc gia (NIER) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 20/11 công bố báo cáo sơ lược kết quả "Nghiên cứu chung quốc tế về ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa khu vực Đông Bắc Á". Báo cáo này phân tích những ảnh hưởng từ trong và ngoài nước đối với nồng độ bụi siêu nhỏ ở các thành phố lớn của ba nước Hàn-Trung-Nhật.Cụ thể, 32% bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc bay đến từ Trung Quốc, tỷ lệ nguồn phát sinh bụi trong nước chiếm 51%. Với Trung Quốc, 2% nồng độ bụi tại nước này do ảnh hưởng từ Hàn Quốc, 91% do nguồn bụi phát sinh trong nước. 25% lượng bụi tại Nhật Bản bay đến từ Trung Quốc, 8% từ Hàn Quốc, 55% phát sinh trong nước.Nhóm nghiên cứu Hàn-Trung-Nhật đã tiến hành quan trắc bụi nhỏ tại điểm quan trắc của mỗi nước từ năm 2000-2017. Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ lưu huỳnh dioxit, nitơ oxit và bụi siêu nhỏ trong không khí ở cả ba quốc gia đều đã giảm trong khoảng thời gian này. Đặc biệt, nồng độ bụi siêu nhỏ bình quân năm ngoái tại Hàn Quốc đã giảm 12% so với năm 2015, Trung Quốc giảm 22%.Đây là lần đầu tiên Chính phủ ba nước Đông Bắc Á công bố báo cáo nghiên cứu công nhận mức độ ảnh hưởng của mỗi nước về vấn đề bụi nhỏ. Bộ Môi trường Hàn Quốc hy vọng báo cáo này sẽ là nền tảng khoa học cho hợp tác ba quốc gia cải thiện chất lượng không khí khu vực Đông Bắc Á.