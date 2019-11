Nhiều tuyến tàu ngừng hoạt động do công đoàn đường sắt đình công

Photo : YONHAP News

Ngày 20/11, Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc bắt đầu tiến hành đình công vô thời hạn, nhiều tuyến tàu cao tốc KTX đã dừng hoạt động từ sáng cùng ngày.Tỷ lệ vận hành các tuyến tàu cao tốc KTX chỉ bằng 68,9% so với thông thường. Một số tuyến tàu hỏa thường như Saemaeul, Mugunghwa chỉ vận hành bằng 62,5% so với trước đó. Riêng các tuyến tàu SRT vẫn hoạt động bình thường do nhân viên tuyến tàu này không tham gia đình công. Với các tuyến tàu điện nối Seoul với các địa phương lân cận, như tuyến tàu số 1, tỷ lệ vận hành hiện đang ở mức 82% so với thông thường.Tuy nhiên, tỷ lệ vận hành các tuyến tàu hỏa chở hàng hóa chỉ còn 30% so với thông thường, nên các mặt hàng cần vận chuyển khẩn cấp, như hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa thiết yếu trong sản xuất công nghiệp, sẽ được ưu tiên vận chuyển trước.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã triển khai ngay đối sách vận tải khẩn cấp, như điều chỉnh lịch vận hành các tuyến tàu hỏa, bố trí nhân lực thay thế. Ngoài ra, KORAIL khuyến nghị hành khách đặt trước vé của những tuyến tàu bị ngừng hoạt động trong thời gian đình công, hoặc hủy vé và đổi sang ngày giờ khác.Trong cuộc đàm phán vào một ngày trước đó, phía công đoàn và công ty vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Trọng tâm tranh cãi lớn nhất là về quy mô bổ sung nhân lực. Phía công đoàn cho rằng cần bổ sung hơn 4.600 người, trong khi công ty chỉ chấp nhận con số hơn 1.800 người.Tổng giám đốc KORAIL Son Byung-seok ngày 20/11 đã mở buổi họp báo, xin lỗi người dân vì đã không thể ngăn chặn được cuộc đình công, cam kết nỗ lực hết sức để giảm thiểu bất tiện cho hành khách.