Giảm năng suất hoạt động nhà máy điện chạy bằng than đá vào mùa đông

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo ngày 21/11 đã đến thăm trụ sở Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc (KPX) ở thành phố Naju, tỉnh Nam Jeolla, trước thời điểm thực hiện đối sách cung cầu điện năng cho đợt cao điểm mùa đông (từ 1/12 tới 29/2).Tại đây, Bộ trưởng Sung cho biết sẽ ngừng hoạt động các nhà máy điện chạy bằng than đá trong phạm vi có thể vào mùa đông năm nay, xúc tiến thực hiện biện pháp hạn chế công suất của các nhà máy nhiệt điện ở mức 80%, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp điện ổn định.Biện pháp trên nằm trong đối sách đặc biệt đối phó với nồng độ bụi nhỏ được Chính phủ công bố ngày 1/11 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Chính phủ áp dụng biện pháp giảm công suất hoạt động của các nhà máy điện chạy bằng than đá vào đợt cao điểm mùa đông.Bộ trưởng Sung Yun-mo nhấn mạnh các cơ quan liên quan phải quản lý và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cung cấp ổn định nguồn điện khi giảm hoạt động các nhà máy điện này.Bộ trưởng Sung cho biết nhờ chính sách giảm hoạt động nhà máy điện chạy bằng than đá của Chính phủ mà lượng bụi mịn phát sinh từ đây đã giảm đáng kể. Bộ trưởng nhấn mạnh các địa phương cần tuân thủ thực hiện biện pháp này để tăng cường hạn chế lượng bụi nhỏ vào mùa đông.