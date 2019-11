Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên nâng cấp độ đại diện trong đàm phán chuyên viên song phương

Photo : YONHAP News

Tại phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ ngày 20/11 (giờ địa phương), ông Stephen Biegun, người được chỉ định là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã yêu cầu Bắc Triều Tiên nâng cấp độ đại diện trong các cuộc đàm phán Mỹ-Triều thời gian tới.Cụ thể, ông Biegun cho rằng do ông đã được thăng chức từ Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên (tương đương cấp Trợ lý Ngoại trưởng) lên vị trí cao thứ hai trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nên miền Bắc cũng phải cử nhân sự có thẩm quyền và mức độ tín nhiệm tương xứng tới vòng đàm phán Mỹ-Triều. Cụ thể, theo ông Biegun, người "tương xứng" ở đây là Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui.Ông Biegun chỉ ra rằng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều trong quá khứ không đạt được thành quả là do đại diện phía Bắc Triều Tiên dù có năng lực nhưng lại không có quyền hạn. Trong khi đó, Thứ trưởng Choe Son-hui rất được Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tín nhiệm.Ngoài ra, ông Biegun cho rằng cần tiếp tục duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, nhưng Seoul phải gánh vác khoản chi phí tương xứng cho lực lượng này. Ông nhận định đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ là một vòng đàm phán khó khăn.Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên đặt thời hạn đàm phán với Mỹ là cuối tháng 12, ông Biegun nhấn mạnh đây chỉ là thời hạn do miền Bắc đơn phương đặt ra. Ông này cảnh báo nếu đàm phán không diễn ra thuận lợi và Bắc Triều Tiên có biện pháp khiêu khích, thì đây sẽ là một sai lầm cực lớn của nước này. Đây là phát biểu hết sức cứng rắn của ông Biegun so với trước đó.Tuy nhiên, ông Biegun dẫn lời Tổng thống Donald Trump rằng nếu vấn đề phi hạt nhân hóa đạt tiến triển thực chất, thì sẽ có đường cho miền Bắc thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ông này liên tục nhắc lại "cánh cửa cơ hội vẫn đang để ngỏ", và Bắc Triều Tiên phải nắm bắt cơ hội này.