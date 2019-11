Xuất khẩu chíp bán dẫn, màn hình, điện thoại đồng loạt giảm trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Trong tháng trước, xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chủ lực của Hàn Quốc là chíp bán dẫn, màn hình và điện thoại di động đều đồng loạt giảm. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực ICT đã giảm 12 tháng liên tiếp.Theo số liệu Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 21/11, trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực ICT đạt 15,49 tỷ USD, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 7,95 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2018, do đơn giá chíp nhớ giảm. Tuy nhiên, riêng xuất khẩu chíp bán dẫn hệ thống lại đạt mức cao kỷ lục là 2,45 tỷ USD, tăng 6,7% so với một năm trước.Xuất khẩu màn hình đạt 1,92 tỷ USD, giảm 27%, do đơn giá màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) và màn hình tinh thể lỏng (LCD) đều giảm.Xuất khẩu điện thoại di động đạt 1,33 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do xuất khẩu thành phẩm chững lại.Theo khu vực, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác xuất khẩu ICT lớn nhất của Hàn Quốc, đạt 7,39 tỷ USD, giảm 29,4%, mức giảm sâu nhất. Xuất khẩu sang Việt Nam đạt 2,29 tỷ USD, giảm 11,7%; Mỹ đạt 1,7 tỷ USD, giảm 21,7%; Liên minh châu Âu (EU) đạt 0,98 tỷ USD, giảm 9,4%.Kim ngạch nhập khẩu ICT trong tháng 10 đạt 9,35 tỷ USD, đưa cán cân thương mại lĩnh vực ICT thặng dư 6,14 tỷ USD.