OECD tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 21/11 (giờ địa phương) đã công bố dự báo triển vọng kinh tế, hạ dự báo tăng trưởng năm 2019 của Hàn Quốc xuống còn 2%, giảm 0,1% so với mức dự báo hồi tháng 9. OECD đồng thời dự đoán tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm sau và năm sau nữa là 2,3%.OCED đánh giá tình hình xuất khẩu và đầu tư của Hàn Quốc đang trì trệ do kinh tế thế giới chững lại, những yếu tố bất an từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, và giá chíp bán dẫn giảm. Tuy nhiên, tổ chức quốc tế này "hoan nghênh" chính sách mở rộng tài chính của Chính phủ Seoul.Ngoài ra, OECD nhận định việc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hai lần hạ lãi suất cơ bản và nhu cầu chíp bán dẫn tăng có thể tác động tích cực lên kinh tế Hàn Quốc thời gian tới.Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế khuyến cáo Chính phủ Seoul nên cải cách cơ cấu để đối phó với tình trạng già hóa dân số; nới lỏng quy chế về thị trường lao động, và xúc tiến các chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật số.OCED cũng đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay và năm sau, lần lượt là 2,9% và 3%, tương tự mức dự đoán hồi tháng 9. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009.Theo dự đoán của OCED, tăng trưởng kinh tế ở hầu hết các nước đang phát triển và các nước mới phát triển đều trì trệ, và xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài tới năm 2021, trong bối cảnh đầu tư và thương mại đang dần thu hẹp do những bất ổn kéo dài.Dự báo tăng trưởng của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) trong năm nay và năm sau cũng tương tự mức dự đoán hồi tháng 9, lần lượt là 3,1% và 3,2%. Trong nhóm này, OCED cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ, Ấn Độ, Argentina, Ả-rập Xê-út và Mexico. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng của Anh đã được nâng lên 1,2%, mặc dù tăng trưởng kinh tế của nước châu Âu này trong năm nay chỉ đạt 1% do những bất ổn từ quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).OCED cũng chỉ ra những rủi ro kinh tế trong nửa cuối năm nay, như mâu thuẫn thương mại, sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, việc Anh rút khỏi EU, và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chững lại.