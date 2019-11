Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi rời Việt Nam ngày 21/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhận định hai nước Hàn-Nhật cần phát huy vai trò lãnh đạo để giải quyết mâu thuẫn song phương. Ông Esper khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện vai trò trung gian trong khả năng có thể.Dư luận cho rằng mặc dù không trực tiếp đề cập đến Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, nhưng phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm hối thúc hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, đồng thời tái khẳng định lập trường của Mỹ, trong bối cảnh GSOMIA Hàn-Nhật sẽ hết hiệu lực từ 0 giờ ngày 23/11.Theo tài liệu do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, Bộ trưởng Esper tiếp tục gây áp lực về việc tăng khoản gánh vác chi phí của Seoul cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Liên quan đến vấn đề với Bắc Triều Tiên, ông Esper hối thúc Bình Nhưỡng sớm có động thái đáp lại quyết định trì hoãn cuộc tập trận quân sự chung trên không của Seoul và Washington.Bộ trưởng Mark Esper nhận định căng thẳng Hàn-Nhật đã kéo dài nhiều thập kỷ. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định ông hiểu rõ những mâu thuẫn lịch sử giữa hai nước Hàn-Nhật đã dẫn đến tranh chấp gần đây giữa hai bên. Ông Esper cho biết Washington lo ngại vấn đề này hơn cả vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc.Trước đó, trong buổi họp báo chung sau khi kết thúc Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) ngày 15/11 tại Seoul, Bộ trưởng Esper cũng đã hối thúc Hàn Quốc duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật. Việc chấm dứt GSOMIA khiến mâu thuẫn Hàn-Nhật nghiêm trọng hơn sẽ chỉ giúp ích cho Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, Bộ trưởng Esper phản bác những nhận định cho rằng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã suy yếu. Ông Esper nhấn mạnh mối quan hệ Hàn-Mỹ không hề rạn nứt do Washington yêu cầu Seoul tăng mức chia sẻ chi phí quân sự.Bộ trưởng Esper giải thích Mỹ yêu cầu tăng chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú không chỉ với Hàn Quốc, mà cả với các nước đồng minh khác như Nhật Bản và các nước châu Âu. Đồng thời, Bộ trưởng Esper cho rằng mức tăng mà Mỹ yêu cầu không hề "bất hợp lý".Mặt khác, Bộ trưởng Mark Esper cũng phủ nhận một số tin tức cho rằng Washington sẽ rút một lữ đoàn quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong trường hợp Seoul không đồng ý mức chia sẻ chi phí quân sự.