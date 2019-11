Ông Biegun đề cập việc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee In-young, đảng đối lập Hàn Quốc tự do Na Kyung-won, và đảng Tương lai chính nghĩa Oh Shin-hwan ngày 21/11 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với ông Stephen Biegun, người được chỉ định là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ.Các quan chức Hàn Quốc khẳng định mức yêu cầu của Washington đang tạo gánh nặng lớn cho Seoul. Đáp lại, ông Biegun nhấn mạnh việc "đổi mới (Renewal) mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ". Trong suốt thời gian qua, Hàn Quốc đã được hưởng ưu đãi an ninh dưới sự che chở của Mỹ, nên đã đến lúc đồng minh châu Á này chi trả những khoản cần thiết để đảm bảo mối quan hệ đồng minh bình đẳng. Nói cách khác, việc Seoul phải đóng góp thêm chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú là không thể tránh khỏi.Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đang trong chuyến thăm Việt Nam cũng khẳng định yêu cầu tăng khoản chia sẻ chi phí quân sự với các đồng minh của Mỹ là không hề "bất hợp lý".