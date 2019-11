Hãng dược Hàn Quốc được Mỹ cấp phép thuốc chữa bệnh động kinh

Photo : YONHAP News

Công ty dược phẩm sinh học SK (SK Biopharmaceuticals) ngày 22/11 công bố đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép cho loại tân dược chữa bệnh động kinh "XCOPRI" do hãng tự phát triển từ năm 2001. Theo đó, loại thuốc này sẽ được sử dụng để điều trị co giật từng phần cho các bệnh nhân trưởng thành mắc bệnh động kinh.Đây là lần đầu tiên một loại tân dược do hãng dược Hàn Quốc tự phát triển không xuất khẩu công nghệ mà trực tiếp xin cấp phép lên FDA và được phê chuẩn.Hãng dược phẩm sinh học SK đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng với hơn 2.400 người thuộc khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, và Trung Nam-Mỹ. Kết quả cho thấy sau khi sử dụng thuốc, tần suất co giật của các bệnh nhân giảm hẳn so với trước khi dùng thuốc. 28% bệnh nhân duy trì sử dụng loại thuốc này đã hết hẳn co giật, cao hơn nhiều so với tỷ lệ khoảng 9% ở các bệnh nhân sử dụng loại thuốc khác. Việc hết hẳn co giật là một thước đo quan trọng, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân động kinh.Do đã được cấp phép, hãng sẽ tiến hành quảng bá và bán sản phẩm qua cơ sở pháp nhân thành lập tại Mỹ là công ty SK Life Science. Dự kiến thời điểm ra mắt sản phẩm là quý II năm 2020. Công ty kỳ vọng sự kiện lần này sẽ giúp SK Pharmaceuticals nhảy vọt thành hãng dược phẩm tổng hợp toàn cầu chuyên trị các bệnh về hệ thần kinh trung ươngTheo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), mỗi năm có thêm khoảng 20.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh động kinh. 60% các bệnh nhân vẫn mắc các cơn co giật dù đã sử dụng thuốc. Thị trường thuốc điều trị bệnh động kinh trên toàn thế giới được dự báo sẽ đạt 6,9 tỷ USD tới năm 2022.