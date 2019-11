Washington nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nhật Bản ngày 23/11.Tại đây, Bộ trưởng Kang Kyung-hwa đã giải thích lý do Chính phủ Hàn Quốc quyết định hoãn có điều kiện thời hạn hết hiệu lực Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật một ngày trước đó.Thứ trưởng Sullivan hoan nghênh quyết định của Chính phủ Seoul, và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện vai trò xây dựng.Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/11 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Kang và Thứ trưởng Sullivan.Theo đó, hai bên nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên dứt khoát, toàn diện, và có thể kiểm chứng (FFVD).Ngoài ra, quan chức ngoại giao Hàn-Mỹ cũng tái xác nhận tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, đặc biệt trong lĩnh vực "an ninh" và "kinh tế". Dù không trực tiếp đề cập cụ thể, song phát ngôn này được cho là ám chỉ mâu thuẫn Hàn-Nhật xung quanh biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul, và quyết định chấm dứt GSOMIA Hàn-Nhật của Hàn Quốc. Qua đó, Mỹ nhấn mạnh không nên phát sinh rạn nứt trong phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, để đối phó với mối đe dọa từ miền Bắc.Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại tránh đề cập cụ thể vai trò của Washington, nhằm khẳng định lập trường trước đó là cần tách rời "an ninh" với các lĩnh vực khác.Có vẻ Chính phủ Mỹ sẽ giữ khoảng cách nhất định trong vấn đề mâu thuẫn lịch sử Hàn-Nhật và biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu.