Xúc tiến thông qua các dự luật về an toàn trẻ em trong năm nay

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 26/11 đã nhóm họp và quyết định xúc tiến thông qua các dự luật về an toàn trẻ em, trong đó có Luật giao thông đường bộ sửa đổi với nội dung tăng cường xử phạt những người gây tai nạn giao thông tại khu vực gần trường học (School Zone), còn gọi là khu vực bảo vệ trẻ em.Dự thảo Luật giao thông đường bộ sửa đổi, còn được gọi là Luật Min-sik, tên của em nhỏ bị thiệt mạng do xe ô tô đâm tại khu vực gần trường học thuộc thành phố Asan, tỉnh Nam Chungcheong vào tháng 9 vừa qua. Luật còn quy định nghĩa vụ lắp đặt đèn tín hiệu và camera giám sát tốc độ tại khu vực bảo vệ trẻ em.Chính phủ và đảng cầm quyền tuyên bố sẽ thông qua các dự luật liên quan trong năm nay, bắt đầu từ các dự luật đang bị bảo lưu tại Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội, trong đó có Luật cơ bản về an toàn trẻ em sửa đổi.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young nhấn mạnh thời điểm hiện nay là thích hợp nhất để thông qua các dự luật, trong bối cảnh người dân đang rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho trẻ em sau một loạt các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến các em nhỏ.Ngoài ra, Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí sẽ phân bổ thêm ngân sách để tăng cường an toàn tại các khu vực gần trường học. Ngân sách này sẽ được dùng để lắp đặt thêm 8.800 camera và hơn 11.000 đèn báo hiệu ở các khu vực bảo hộ trẻ em trong ba năm tới. Chính phủ cũng nâng 50% số lượng biển báo an toàn hay gờ giảm tốc tại các tuyến đường gần khu vực trường học.