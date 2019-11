35% người dân chưa có kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/11 công bố kết quả khảo sát về kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già, tiến hành với nam, nữ trưởng thành trên 19 tuổi. 34,9% người tham gia trả lời chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào cho tuổi già, tăng 0,3% so với kết quả khảo sát năm 2017.40% người chưa chuẩn bị cho tuổi già chọn lý do "chưa có khả năng để chuẩn bị", nghĩa là cuộc sống hiện nay của họ chưa dư dả để có thể lên kế hoạch cho tuổi già.Theo giới tính, tỷ lệ chuẩn bị cho tuổi già ở nam giới đạt 71%, cao hơn hẳn so với nữ giới là 60%.Đời sống khó khăn thể hiện rõ ở cả việc quyên góp từ thiện. Trong số những người được khảo sát, 25,6% trả lời từng quyên góp từ thiện trong vòng một năm qua, giảm 1,1% so với cách đây hai năm, giảm tới 10,8% so với năm 2011. Quá bán số người tham gia trả lời lý do không quyên góp từ thiện là bởi "không dư dả kinh tế".Cứ 10 người trên 60 tuổi lại có 7 người cho biết bản thân họ hoặc vợ (chồng) đang trực tiếp trang trải sinh hoạt phí. 17% đang được con cái hỗ trợ sinh hoạt phí, giảm mạnh so với tỷ lệ 31% trong kết quả khảo sát cách đây 10 năm.23,4% số người được hỏi nhận định tình hình tài chính hộ gia đình sẽ khá hơn trong năm sau, 22,2% đánh giá ngược lại, tăng 3% so với hai năm trước.Ở câu hỏi về cân bằng giữa cuộc sống và công việc, 44,2% đối tượng khảo sát đánh giá cả hai đều quan trọng, lần đầu vượt số người cho rằng công việc quan trọng hơn.